١٨‏/١١‏/٢٠٢٥، ٧:٥٣ م

عارف يغادر موسكو عائدا الى طهران

غادر النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف، مساء اليوم الثلاثاء، العاصمة الروسية موسكو، عائدا طهران.

وافادت وكالة مهر للأنباء، بأن عارف كان قام بزيارة رسمية الى موسكو، للمشاركة في المؤتمر الرابع والعشرين لرؤساء وزراء الدول الاعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون.

وفي تصريحه للمراسلين قبيل مغادرة العاصمة الروسية، تحدث نائب الرئيس الايراني بشان منجزات زيارته التي استغرقت يومين لهذا البلد.

وفي السياق ذاته، تجدر الاشارة الى لقاء عارف مع التجار ورجال الاعمال الإيرانيين المقيمين في روسيا، وايضا الدبلوماسيين الإيرانيين المعتمدين لدى هذا البلد، كما التقى بالطلاب الإيرانيين في الجامعات الروسية، وكذلك عقد لقاء ثنائيا مع رئيس وزراء بيلاروسيا.

وقد التقى النائب الأول للرئيس الايراني، والى جانبه رؤساء وزراء الدول المشاركة في مؤتمر شنغهاي، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

