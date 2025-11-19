عراقجي: محاولة الترويكا الأوروبية تمرير مشروع قرار ضد ايران في مجلس محافظي الوكالة خطوة غير مسؤولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، ووزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية، ماورو فييرا، بحثا العلاقات الثنائية والتطورات الدولية في اتصال هاتفي بعد ظهر اليوم.

وخلال هذا الاتصال، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وأكدا أهمية توسيع العلاقات والتعاون في جميع المجالات التي تهم البلدين.

كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون على مستوى المنظمات الدولية.

وأشار وزير الخارجية الايراني إلى أهمية منع بعض الدول من استغلال المؤسسات الدولية للضغط على الدول النامية، مشيرًا إلى الإجراء غير المناسب الذي تحاول ثلاث دول أوروبية اتخاذه بتمرير قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبر هذا الإجراء خطوة غير مسؤولة واستفزازية وغير مبررة، وامتدادًا للنهج السياسي الذي تنتهجه هذه الدول الثلاث والولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، والهادف إلى استعادة قرارات المجلس الملغاة، ويزيد من تقويض مصداقية الوكالة ومكانتها المهنية والتقنية.

ودعا وزير خارجية ايران جميع الدول الأعضاء في مجلس المحافظين إلى معارضة هذا الإجراء غير القانوني للدول الأوروبية الثلاث.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون الدبلوماسي والمشاورات المستمرة، وناقشا مسار التفاعلات المستقبلية.