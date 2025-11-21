عراقجي: إيران تؤيد اتفاق عادل ومتوازن وليس اتفاق أحادي الجانب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد عباس عراقجي في مقابلة مع صحيفة الإيكونوميست: نحن نؤيد اتفاقًا، ولكن اتفاقًا عادلًا ومتوازنًا. المشكلة هي أنه عندما يتحدث الأمريكيون، الإدارة الأمريكية الحالية، عن اتفاق، فإنهم في الواقع يريدون إملاء مطالبهم، وهذا ما شهدناه.

في هذه المقابلة، التي نُشرت عبر قناة وزير الخارجية على تليجرام، صرّح عراقجي: كان الأمر نفسه في نيويورك قبل شهرين. نحن مستعدون للتفاوض، ولكن ليس للإملاء. نحن مستعدون للدخول في اتفاق، ولكن اتفاق عادل ومتوازن، وليس اتفاقًا أحادي الجانب.

وردًا على سؤال حول مدى استعدادكم لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران، قال: نحن أكثر استعدادًا مما كنا عليه في الحرب السابقة.

وأضاف وزير الخارجية: كما تعلمون، صواريخنا في حالة أفضل من حيث الكمية والنوعية. لقد تعلمنا الكثير من الدروس خلال حرب الـ 12 يومًا. أدركنا نقاط ضعفنا وقوتنا، وأدركنا أيضًا نقاط ضعف الإسرائيليين؛ لقد عملنا على جميع هذه القضايا، ونحن على أتم الاستعداد. بل أكثر استعدادًا من المرة السابقة.

وأوضح رئيس السلك الدبلوماسي: هذا لا يعني أننا نريد الحرب. كما تعلمون، أفضل طريقة لمنع الحرب هي الاستعداد لها.

وأشار إلى أن الروس ساعدونا كثيرًا خلال حرب الـ 12 يومًا. وبعد ذلك، حظينا بتعاون أكبر من ذي قبل. ولهذا السبب أقول إننا أكثر استعدادًا من الحرب السابقة.

