وزير السياحة: عدد السياح الوافدين بلغ 4 ملايين ونصف

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن "صالحي أميري" الأربعاء، على هامش افتتاح القرية السياحية في قضاء إيجرود بمحافظة زنجان (شمال غربي البلاد)، أعلن بأن أكثر من 7 ملايين و 399 ألف سائح أجنبي دخلوا إيران العام الماضي؛ مبينا أنه رغم تراجع الأعداد بين يونيو وسبتمبر، فإن المنحى عاد إلى الارتفاع في غضون شهري أكتوبر ونوفمبر 2025م.

ونوه وزير التراث الثقافي الى استتاب الأمن في البلاد، مفندا الحملات الإعلامية الغربية التي ترمي الى تشويه الحقائق في هذا الشأن؛ مشيرا إلى لقاءاته الأخيرة مع وزراء السياحة في دول المنطقة، وإلى عقد اجتماع وزاري للدول التي تحتفي بعيد "النوروز"، في طهران خلال العام الجاري.

كما اكد صالحي اميري، بأن سياسات الحكومة الرابعة عشرة في إيران تقوم على تطوير البنى التحتية السياحية محليا ودوليا؛ معتبرا محافظة زنجان واحدة من محاور الخطة الخمسية السابعة للسياحة في البلاد.

وختم الوزير الايراني تصريحاته بالتأكيد على، أن "محافظة زنجان تمتلك كل المقومات لتصبح وجهة سياحية وطنية ودولية"؛ واصفا إياها بـ"الجوهرة المضيئة" للتراث الثقافي والصناعات اليدوية، وداعيا الى تعزيز الاستثمارات والبنى التحتية فيها.

