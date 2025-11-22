وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السيد عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" باللغة العربية ردًا على دعوة وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي للتفاوض: "لقد دعاني صديقي العزيز، وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، للتفاوض في مقابلة مع قناة إم تي في اللبنانية".

وأضاف عراقجي: لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، لكننا نرحب بأي حوار يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان.

وقال: "لا حاجة لدولة ثالثة. أدعو زميلي يوسف لزيارة طهران، وإذا دُعيت لزيارة بيروت، فسأقبل الدعوة بكل سرور".

