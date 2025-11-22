  1. إيران
  2. السياسة
٢٢‏/١١‏/٢٠٢٥، ٨:١٨ ص

عراقجي: لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبنان

عراقجي: لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبنان

أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، لكننا نرحب بأي حوار يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السيد عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" باللغة العربية ردًا على دعوة وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي للتفاوض: "لقد دعاني صديقي العزيز، وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، للتفاوض في مقابلة مع قناة إم تي في اللبنانية".

وأضاف عراقجي: لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، لكننا نرحب بأي حوار يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان.

وقال: "لا حاجة لدولة ثالثة. أدعو زميلي يوسف لزيارة طهران، وإذا دُعيت لزيارة بيروت، فسأقبل الدعوة بكل سرور".

عراقچی: در امور داخلی لبنان دخالت نمی‌کنیم

/انتهى/

رمز الخبر 1965241

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات