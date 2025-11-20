محادثات هاتفية بين عراقجي ولافروف

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية سيد عباس عراقجي ووزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف ناقشا وتبادلا وجهات النظر في مكالمة هاتفية اليوم الخميس حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وفي هذه المحادثة الهاتفية، أكد وزير خارجية بلادنا، في إشارة إلى المبادرات الدبلوماسية الإيرانية ومشاوراتها مع دول المنطقة بهدف تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، على أهمية مواصلة هذه العملية بمشاركة جميع الأطراف المعنية.

كما اعتبر سيرغي لافروف تشكيل إطار إقليمي للتشاور والتعاون وسيلة مناسبة لحل القضايا بين دول المنطقة، وأعلن استعداد موسكو لمواصلة التنسيق الوثيق مع طهران في هذا الصدد.