السفير الإيراني في أنقرة: العلاقات بين إيران وتركيا مبنية على عالم فكري مشترك والمعرفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد اللقاء العلمي الثاني بعنوان "إعادة بناء التراث الثقافي المشترك لإيران وتركيا في ضوء الحكمة السامية" بالتعاون مع معهد الحضارة التوحيدية، والمجمع الأعلى للحكمة الإسلامية، وجامعة أنقرة، بحضور أساتذة بارزين من كلا البلدين، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى تركيا في جامعة أنقرة.

في هذا اللقاء المشترك، تم التأكيد على أهمية الفكر الفلسفي ودوره الجوهري في بناء العلاقات الراسخة بين إيران وتركيا.

في الافتتاح اعتبر محمد حسن حبيب الله زاده، سفير بلادنا في تركيا، أن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية تتجاوز مجرد الجوار السياسي والاقتصادي، وقدّمها على أنها مبنية على عالم فكري مشترك ومعرفة مشتركة جمعت بين معرفة وحكمة الشعبين على مر التاريخ.

وأكد سفير بلادنا أن إعادة قراءة هذا الإرث المشترك ليست مجرد مهمة تاريخية، بل ضرورة لإعادة النظر في مستقبل العلاقات بين البلدين. وقال: "إن هذا الإرث الفلسفي المشترك قادر على جعل التعاون المستقبلي أكثر عقلانية وعمقًا وإبداعًا، كلغة فكرية مشتركة".

اختتم السفير الإيراني في تركيا كلمته باقتراح محورين رئيسيين لتأسيس التعاون المستقبلي:

- بناء المؤسسات الأكاديمية: إنشاء كراسي علمية مشتركة دائمة في جامعات البلدين، مع التركيز على مجالات مثل الفلسفة الإسلامية، وحكمة التنوير، والحكمة السامية، وعقد دورات تدريبية مشتركة.

- إحياء الحوار: إحياء تراث الحوار بين حكماء البلدين، الذي كان قائمًا عبر المراسلات سابقًا، من خلال إنشاء شبكات بحثية، وترجمات جديدة، ولقاءات متخصصة مشتركة.

عُقد الاجتماع الثاني، بعنوان "إعادة بناء التراث الثقافي المشترك لإيران وتركيا في ضوء الحكمة السامية"، بمشاركة علماء ونخب أكاديمية من البلدين، بالتعاون مع معهد أبحاث الحضارة التوحيدية، والمجمع الأعلى للحكمة الإسلامية، وكليتي العلوم الاجتماعية في جامعتي طهران وأنقرة. عُقد الاجتماع الأول في 22 أكتوبر 2025 في مدينة قم.

/انتهى/