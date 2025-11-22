  1. إيران
إدارة الأزمة في "إليت"؛ انتشار مكثف للقوات لاحتواء الحريق

اليوم، ومع تصاعد حدة الحريق في منطقة "إيليت" بمحافظة مازندران، تم تشكيل مقر أزمة ودخلت القوات البرية والجوية مع مئات القوات المساعدة إلى المنطقة لاحتواء الحريق.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وزارة الداخلية، أن مركز إدارة الأزمات في البلاد شُكِّل في الساعة السابعة من صباح اليوم في قرية عليت بمحافظة مازندران، بحضور المحافظ ورئيس منظمة حماية البيئة، وعلى رأسهم رئيس منظمة إدارة الأزمات في البلاد.

وقال محافظ مازندران، مهدي يونسي: "كانت القوات الشعبية وفرق إدارة الأزمات حاضرة في المنطقة منذ البداية، لكن الرياح زادت من حدة الحريق".

وأضاف: "يُجري الجيش والحرس الثوري الإيراني عمليات إطفاء جوية مجددًا. بالإضافة إلى القوات المحلية، دخل المنطقة أيضًا 400 فرد من فرق إدارة الأزمات وأفراد من محافظات أخرى".

