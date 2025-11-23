 فريق الكاتا الإيراني للسيدات يحرز لقب الوصيف في دورة الألعاب الأولمبية للصم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نجح فريق الكاتا الإيراني للسيدات، المكون من مهناز حسن زاده، ومجده مرداني، وسميرا أبو الحسني، في الوصول إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية للصم 2025 في طوكيو بتألقهن.

حقق الفريق 38.2 نقطة في الجولة الأولى بأداء قوي، ووصل إلى المراكز الأربعة الأولى. وفي المباراة النهائية، واجه الفريق الياباني، وحصل على المركز الثاني بنتيجة 38.3 نقطة.

تقود فرحناز أرباب فريق الكاتا الوطني الإيراني في دورة الألعاب الأولمبية للصم، وترافقه شادي جعفر زاده كمدربة.

انطلقت دورة الألعاب الأولمبية الخامسة والعشرون للصم في طوكيو في 15 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى 27 نوفمبر.

