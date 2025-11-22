قافلة إيران الرياضية للألعاب الأولمبية للصم تحصد ميداليتين ذهبيتين

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها فازت قافلة إيران الرياضية اليوم بميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب الأولمبية للصم 2025 في اليابان.

في نهائي المصارعة اليونانية الرومانية لوزن 87 كجم، تغلب ميثم دزفولي على الممثل الأرميني بنتيجة 10-2 ليحصد الميدالية الذهبية. كما فاز أبو ذر ربيع زاده بميدالية ذهبية أخرى لإيران في وزن 97 كجم.

حصدت البعثة الإيرانية ١٢ ميدالية حتى الآن في هذه الدورة من الألعاب: أسماء الفائزين بالميداليات من بلادنا هي كما يلي:

الميدالية الذهبية

١- ميثم دزفولي (وزن ٨٧ كجم في المصارعة اليونانية الرومانية)

٢- أبوذر ربی زاده (وزن ٩٧ كجم في المصارعة اليونانية الرومانية)

الميدالية الفضية

١- مهدي بخشي (وزن ٦٧ كجم في المصارعة اليونانية الرومانية)

الميدالية البرونزية

١- علي سلحشور (وزن -٦٦ كجم)

٢- حسين الله كريمي (وزن -٩٠ كجم في الجودو)

٣- مسعود رستغار (وزن +١٠٠ كجم)

٤- المنتخب الوطني للجودو

٥- مهلا سميعي (رماية مسدس ١٠ أمتار)

٦- مهلا سميعي وبيجن غفاري (رماية مسدس ١٠ أمتار مختلط)

٧- صادق أبو الوائي (وزن مصارعة يونانية رومانية (وزن 60 كجم)

8- محمد زراعت بيشة (وزن 77 كجم)

9- محمد رضا شعباني (وزن 130 كجم)

انطلقت الدورة الخامسة والعشرون للألعاب الأولمبية للصم في 15 نوفمبر/تشرين الثاني في طوكيو، اليابان، وتستمر حتى 27 نوفمبر.

/انتهى/