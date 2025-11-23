غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف رفح وخان يونس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أطلقت آليات الاحتلال العسكرية النيران تجاه خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات جوية متتالية على خان يونس، بالتزامن مع قصف الدبابات مشكلة أحزمة نارية في المدينة.

ونسفت قوات الاحتلال عدة مبان في جنوب شرق خان يونس، فيما كثفت مدفعية الاحتلال من قصفها على جنوبي قطاع غزة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أعلن أمس أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 497 خرقاً لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ منها 27 خرقاً خلفت 24 شهيداً و87 مصاباً.

