  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٢٣‏/١١‏/٢٠٢٥، ١:٢٣ م

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف رفح وخان يونس

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف رفح وخان يونس

كثفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، قصفها العنيف على مناطق عدة من جنوب قطاع غزة، أبرزها رفح وخان يونس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أطلقت آليات الاحتلال العسكرية النيران تجاه خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات جوية متتالية على خان يونس، بالتزامن مع قصف الدبابات مشكلة أحزمة نارية في المدينة.

ونسفت قوات الاحتلال عدة مبان في جنوب شرق خان يونس، فيما كثفت مدفعية الاحتلال من قصفها على جنوبي قطاع غزة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أعلن أمس أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 497 خرقاً لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ منها 27 خرقاً خلفت 24 شهيداً و87 مصاباً.

/انتهى/

رمز الخبر 1965315

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات