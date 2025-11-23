خلال 24 ساعة: وصول 23 شهيداً لمستشفيات قطاع غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ا بينت الصحة في تقريرها، وصول 23 شهيدا منهم (21 شهيد جديد، 2 انتشال) و 83 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية إلى مستشفيات قطاع غزة، لافتة إلى أن عدد من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

كما لفتت إلى أن إجمالي الشهداء بلغ 339 منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، فيما بلغ عدد إجمالي الإصابات: 871 وإجمالي الانتشال: 574 ، مضيفة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 69,756 شهيدًا 170,946 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

/انتهى/



