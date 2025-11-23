روساء السلطات الايرانية يحضرون مراسم عزاء ليلة استشهاد السيدة الزهراء (س)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تزامنًا مع ليلة استشهاد السيدة الزهراء (عليها السلام)، أُقيمت الليلة الثالثة من العزاء في حسينية الإمام الخميني (رض) مساء اليوم (الأحد)، بحضور آلاف الأشخاص وجمع من المسؤولين، بمن فيهم رؤساء السلطات الثلاث.

وفي هذه المراسم، ألقى حجة الإسلام والمسلمين ناصر رفيعي كلمةً بعنوان "إدارة الوقت في حياة السيدة الزهراء (عليها السلام)". وفي معرض سرده لبعض العوامل المؤثرة في إدارة الوقت، مثل "قلة التخطيط" و"التشتت" و"عدم تحديد الأولويات" و"التسرع"، قال: لقد استطاعت السيدة الصديقة الكبرى (عليها السلام) أن تقدم خدمات جليلة للمجتمع والأسرة الإسلامية في حياتها القصيرة المباركة، بـ"القصد والدافع الإلهي" و"تحديد الأولويات" و"الاستغلال الأمثل للوقت"، واتخذت خطوات فعّالة في شرح الولاية وتنويرها والدفاع عنها.

وألقى السيد ميثم مطيعي أيضًا رثاءً للسيدة الزهراء (س).