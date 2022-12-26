آية الله جنّتي: السيدة الزهراء (ع) مدرسة عظيمة يُمكن اتباعها في جوانب الحياة كافة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن آية الله "جنّتي"، قدّم صباح اليوم الإثنين، التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة الزهراء عليها السلام.

وأضاف: الحقيقة أن حضرة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، ليست مجرد انسانة عادية، بل هي مدرسة يمكن اتباعها في جميع جوانب الحياة الشخصية والاجتماعية، ومن الضروري أن تشرح المَجامِع العلمية خصائص الحياة الفاطمية عن طريق البحوثات العلمية.

وتطرّق أمين مجلس صيانة الدستور إلى خصائص السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام قائلاً: إن "أسلوب تربية الأبناء ، أسلوب إدارة اقتصاد الأسرة ، أسلوب التواجد الفعال في المجتمع بمراعاة جميع أحكام الشريعة، احترام حقوق الآخرين، أسلوب القبض على الظالمين، معرفة الأعداء، معرفة الزمن، والذكاء السياسي والاجتماعي، والتضحية، والعيش البسيط، والعفة و...إلخ"،جميعها جوانب مُختلفة من صفات هذه الشخصية العظيمة والتي تحتاج إلى تبيين وتوضيح.

وأضاف: يكفي في وصف مكانة هذه الشخصية العظيمة ماجاء على لسان الإمام حسن العسكري عليه السلام: «نَحْنُ حُجَةُ‏ اللّه‏ِ عَلى خَلْقِهِ وَ فاطِمةُ حُجَّةٌ عَليَنا».

وتابع أمين مجلس صيانة الدستور في فضل السيدة الزهراء (ع): إن الخطب والادعية المنسوبة إلى السيدة الزهراء عليها السلام، مليئة بالتعاليم القيمة والمعرفة الثمينة.

واعتبر آية الله "جنّتي" أن معرفة الحقيقة والثبات والاستقامة في الدفاع عنها، والاستعداد لدفع ثمن الثبات على هذا الطريق، من أعظم الدروس المُستقاة من هذه المدرسة العظيمة.

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