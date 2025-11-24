من هو القائد الشهيد هيثم الطبطبائي؟

أفادت وكالة مهر للأنباء نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأحد، نبذة عن القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي "السيد أبو علي"، وهو من مواليد منطقة الباشورة، في العاصمة اللبنانية بيروت، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1968 (57 عاماً).

وقال الإعلام الحربي إنّ الشهيد الطبطبائي التحق بصفوف المُقاومة الإسلاميّة منذ تأسيسها، وخضع للعديد من الدورات العسكرية والقيادية، وشارك في العديد من العمليات العسكرية، وخصوصاً النوعية، على مواقع وقوّات "الجيش" الإسرائيلي وعملائه، خلال فترة ما قبل التحرير عام 2000.

ولفت البيان إلى أنّ الشهيد كان له دور ميداني في التصدي للعدوان الإسرائيلي على لبنان عام 1993 وعام 1996، وتولّى مسؤولية محور النبطية منذ العام 1996 حتى التحرير عام 2000، وكان من قادة عمليّة الأسر في بركة النقار في مزارع شبعا اللبنانيّة المُحتلّة.

كما تولى "السيد أبو علي" مسؤولية محور الخيام منذ العام 2000 وحتى عام 2008، وقاد المواجهات البطولية على محور الخيام إبّان عدوان تموز 2006.

وذكر البيان أيضاً أن الشهيد الطبطبائي استلم مسؤولية قوّات التدخل في المُقاومة الإسلاميّة، وبعد استشهاد القائد الجهادي الكبير عماد مغنية، شارك في تأسيس وتطوير قوّة الرضوان، وكان من القادة الجهاديين الذين خطّطوا وأداروا العمليّات ضد الجماعات التكفيرية على حدود لبنان الشرقية.

كذلك، أوكل إليه مهام قيادية عليا على مستوى محور المُقاومة، في مختلف ساحاته.

وخلال معركة "طوفان الأقصى" تولى الشهيد الطبطبائي مسؤولية ركن العمليات في المُقاومة الإسلاميّة، كما كان من القادة الجهاديين الكبار الذين أداروا وأشرفوا على عمليّات المُقاومة خلال معركة "أولي البأس" عام 2024.

وبعد معركة أولي البأس، تولى مسؤولية القيادة العسكرية في المُقاومة الإسلاميّة.

يُذكر أن حزب الله كان قد أعلن في وقت سابق الشهيد الطبطبائي، الذي ارتقى "شهيداً فداءً للبنان وشعبه"، مع ثلة من رفاقه، على إثر العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية اليوم.

