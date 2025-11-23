إسرائيل تعلن استهداف "الرجل الثاني" في حزب الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن الجزيرة بسماع دوي انفجار ضخم تلاه تحليق للطائرات الإسرائيلية فوق المنطقة، في تصعيد لافت بعد أيام من الغارات المتتالية على مواقع للحزب في الجنوب اللبناني والبقاع.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو هيثم الطبطبائي (المعروف باسم أبو علي الطبطبائي ) الشخص الثاني بحزب الله، لكن مراسل الجزيرة في بيروت نقل عن مصادر من داخل حزب الله أنه لا يوجد هذا الوصف لديهم وأن المقصود هو قيادي عسكري بارز.

وفيما ذكرت القناة 12 أن إسرائيل حاولت تصفية الطبطبائي مرتين خلال الحرب وهذه هي المرة الثالثة، نقلت هيئة البث عن مصدر سياسي إن تل أبيب أخطرت واشنطن قبل الهجوم.

ويأتي هذا التطور في وقت جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهده بمواصلة ضرب حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة، مؤكداً أن حكومته "ستقوم بكل ما هو ضروري" لمنع الطرفين من إعادة بناء قوتيهما أو تهديد الأمن الإسرائيلي.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأحد إن "الجيش ضرب هذا الأسبوع أهدافاً في لبنان، وسنواصل العمل دون تردد لمنع حزب الله من ترسيخ قدرته على تهديدنا".

