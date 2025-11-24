"أنصار الله" تعزّي باستشهاد القائد الكبير "السيد أبو علي هيثم طباطبائي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تقدم المكتب السياسي، بالعزاء إلى أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم وإلى المقاومة والشعب اللبناني، معرباً عن بالغ الحزن والأسى وعظيم الفخر والاعتزاز بمسيرة الشهيد وتضحياته.

وقال المكتب السياسي في بيان له، اليوم الاثنين: "ببالغ الحزن والأسى وعظيم الفخر والاعتزاز تلقينا نبأ استشهاد القائد الجهادي الكبير السيد أبو علي هيثم طباطبائي"، مؤكداً أنّ "الكيان الصهيوني بجريمته الغادرة والجبانة لن يكسر إرادة المقاومة ولن تفت في عضدها التضحيات، بل تزيدها قوة وعزيمة".

وثمن البيان تضحيات المقاومة الإسلامية في لبنان، مشدداً على أنّها قدمت أعظم الدروس وأروع البطولات وأزكى الدماء فداءً للبنان ودفاعاً عن أرضه وسيادته وانتصاراً للقضية الفلسطينية".

