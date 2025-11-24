الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن يلتقي وزير الخارجية الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، هانز غروندبرغ، مع وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي في مسقط اليةم الاثنين وأجرى محادثات معه.

وفي هذا اللقاء، قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن تقريرًا حول التطورات المتعلقة باليمن، ودعا إلى استمرار دعم إيران لدور الأمم المتحدة وجهودها الرامية إلى تحسين الوضع ومواصلة عملية السلام في اليمن.

وأدان وزير الخارجية عدوان الكيان الصهيوني واعتداءاته على دول المنطقة، واستمرار حصاره وفرض العقوبات عليه، محذرًا من عواقب تجاوزات إسرائيل في نشر انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة.

/انتهى/