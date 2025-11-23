عراقجي يلتقي نظيره العماني في مسقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد في بداية زيارته إلى العاصمة العمانية مسقط، مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي واجرى محادثات معه.

وفي هذا اللقاء، استعرض وزيرا خارجية إيران وسلطنة عُمان العلاقات الثنائية، وناقشا سبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات التي تهم الطرفين، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وناقش الجانبان التطورات الإقليمية وتبادلا وجهات النظر، لا سيما فيما يتعلق بمواصلة الكيان الصهيوني ارتكاب جرائمه في غزة، وتصعيده للحرب وجرائمه ضد لبنان ودول أخرى في المنطقة.

وفي هذا اللقاء، شرح وزير الخارجية آخر المستجدات في هذا المجال، مشيدًا بجهود عُمان ومبادراتها في الملف النووي الإيراني.