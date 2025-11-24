هجوم إرهابي في بيشاور باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء أكدت شرطة بيشاور (عاصمة إقليم خيبر بختونخوا) وقوع الهجوم، وأعلنت أن ثلاثة انفجارات قوية نفذها انتحاريون في موقع الحادث.

وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مقر الشرطة الاتحادية، وتحاول قوات الجيش والشرطة تحديد هوية منفذي الهجوم وتطهير المنطقة.

وأفادت قناة جيو نيوز الباكستانية بوقوع هجمات انتحارية في بداية الهجوم، وحتى الآن، تأكد مقتل ثلاثة من عناصر الأمن وإصابة آخرين.

كما أعلنت مصادر أمنية مقتل ثلاثة مهاجمين بعد رد قوات الأمن.

أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجوم الإرهابي الذي وقع في بيشاور اليوم (الاثنين)، وقال في بيان إن قوات الأمن نجحت في صد هذا العمل الإرهابي الجبان، وأثبتت أن باكستان تتمتع بعزيمة راسخة في حربها على الإرهاب.

وتعرضت العاصمة الباكستانية إسلام آباد وأكاديمية وانا العسكرية في شمال غرب البلاد لتفجيرين انتحاريين داميين الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

/انتهى/