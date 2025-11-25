  1. إيران
  2. السياسة
٢٥‏/١١‏/٢٠٢٥، ٥:١٢ م

الحرس الثوري يعلن ضبط شحنة ثقيلة من الاسلحة والمتفجرات تابعة لمجموعات ارهابية شمال غربي البلاد

الحرس الثوري يعلن ضبط شحنة ثقيلة من الاسلحة والمتفجرات تابعة لمجموعات ارهابية شمال غربي البلاد

أعلنت العلاقات العامة لمقر "حمزة سيد الشهداء (ع) " التابعة للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية عن ضبط شحنة ثقيلة من الاسلحة والمتفجرات والعتاد تابعة لمجموعات ارهابية مناوئة للثورة الاسلامية في شمال غربي البلاد.

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة للمقر قالت في بيان "تم، بفضل التغطية المعلوماتية والإجراءات المعقدة والتقنية التي نفذها كوادر الاستخبارات في مقر حمزة سيد الشهداء (ع) في محافظة أذربيجان الغربية، اكتشاف وضبط شحنة ثقيلة من الاسلحة والمتفجرات والعتاد تابعة لمجموعات ارهابية مناوئة للثورة، أثناء نقلها إلى داخل البلاد في منطقة "تركور" الحدودية التابعة لمدينة أرومية".

واستنادًا إلى هذا التقرير، تضمنت الشحنة كميات كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة والذخائر الحربية، لا سيما 198 عبوة ناسفة، كان الإرهابيون والعناصر التخريبية ينوون نقلها إلى المناطق العميقة من البلاد لاستخدامها في خلق حالة من انعدام الأمن، لكنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم الشريرة بسبب يقظة كوادر الامن والإجراءات في الوقت المناسب من قبل جهاز استخبارات الحرس الثوري.

/انتهى/

رمز الخبر 1965419
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات