تجديد وتحديث 8 ملاجئ حضرية في المنطقة 11 بطهران

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن مهدي قمي، رئيس بلدية المنطقة الحادية عشرة بطهران، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات المتخصصة خلال الأشهر الأخيرة لتحسين حالة الملاجئ الحضرية. وقال: "خلال هذه الفترة، خضعت جميع الملاجئ التي تم تحديدها في المنطقة للفحص الفني، ووصلت إلى مستوى تشغيلي مقبول من خلال إزالة العيوب وإصلاح العيوب وتحديث المعدات".

وأضاف: "اتُخذت سلسلة من الإجراءات في هذه الملاجئ، بما في ذلك تعديل الشبكات الداخلية، وتحسين ظروف الإضاءة، وتحديث أنظمة التهوية، وترميم الأقسام المتهالكة، وتوفير الاحتياجات الأساسية لها بما يوفر بيئة آمنة ومستدامة للمواطنين عند استخدامها".

وأكد قمي على أهمية إعداد هذه المساحات في زيادة مرونة المناطق الحضرية، وقال: "هذه الإجراءات هي جزء من برنامج إدارة الأزمات المستمر في المنطقة لتأمين المساحات العامة والاستعداد لحالات الطوارئ، ونحن نحاول التأكد من تغطية المناطق الأخرى التي تحتاج إلى تحسين أيضًا في المراحل التالية".

