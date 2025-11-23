البدء بتنفيذ تعديل "المبادئ التوجيهية للكرامة الإنسانية" في السلطة القضائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أوضح شهرام كرامي تفاصيل تطبيق تعديل التوجيه الخاص بالحفاظ على كرامة الإنسان وقيمه في السلطة القضائية، قائلاً: يُعد هذا الإجراء، الذي أُعلن عنه بأمر من حجة الإسلام والمسلمين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية، نقطة انطلاق لفصل جديد في حماية حقوق المواطنين واحترام من يراجعون المؤسسات القضائية في البلاد.

وأشار إلى أن السلطة القضائية قد أصلحت الآليات الإدارية في السنوات الأخيرة بنهج موجه نحو العدالة والمواطن، وأضاف: تشمل المحاور الرئيسية لهذا التعديل تعزيز السلوك المهني للموظفين، وخلق بيئات آمنة ومحترمة للعملاء، وتحسين التفاعلات الإنسانية، وزيادة الرقابة التنظيمية.

وأكد رئيس القضاء الإقليمي: في التنفيذ الصارم للتوجيه الجديد، انصب التركيز على الاحترام الشامل للعملاء من مرحلة الدخول إلى الخدمة النهائية؛ وتحقيقًا لهذه الغاية، يُطلب من الوحدات القضائية إنشاء مرافق مناسبة لكبار السن والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة للحفاظ على كرامة الإنسان في جميع المراحل.

وتابع كرامي: لتحقيق هذه الأهداف، وُضعت برامج تدريبية متخصصة لموظفي القضاء، ويجري حاليًا مراجعة المبادئ التوجيهية الداخلية للوحدات. كما عُززت أنظمة تسجيل ومعالجة شكاوى الجمهور المتعلقة بالسلوك الإداري غير اللائق أو غير المحترم، وذلك بهدف المراقبة المستمرة لأداء الدوائر.

