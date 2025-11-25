عقد اجتماع المنظمة البحرية الدولية في لندن بحضور وفد إيراني رفيع المستوى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انعقدت الدورة الرابعة والثلاثون للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) في لندن بحضور وفد رفيع المستوى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، برئاسة سعيد رسولي، الرئيس التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية.

في بداية الحفل، أشار أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، في كلمته الافتتاحية، إلى جدول أعمال الجمعية في مجال أهداف المنظمة ومهامها ورؤيتها، بالإضافة إلى اعتماد العديد من القرارات في مختلف مجالات مهمة المنظمة، لا سيما التوجهات الاستراتيجية والتنفيذ السليم للمتطلبات البحرية. كما أشاد بالجهود المهمة التي بذلتها لجنة السلامة البحرية ولجنة حماية البيئة البحرية خلال العامين الماضيين في مجال تعزيز السلامة البحرية والحد من التلوث البحري.

وأكد التزام المنظمة البحرية الدولية بتحقيق أهدافها ودعم جميع الدول الأعضاء، داعيًا إلى تعزيز التعاون الفني بين الأعضاء لتقليل محتوى الكربون في وقود السفن، وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات مشتركة في هذا المجال.

اجتماعٍ استمر ساعةً واحدةً لرؤساء وفود 176 دولة عضوًا في المنظمة البحرية الدولية، عُقد صباح الاثنين في مقر المنظمة، وانتُخب السفير الفرنسي لدى المنظمة البحرية الدولية رئيسًا للجمعية الرابعة والثلاثين للمنظمة البحرية الدولية لولايةٍ مدتها عامان.

كما انتُخب سفيرا المغرب وجزر المالديف نائبين أول وثانيًا لرئيس الجمعية على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، انتُخب ممثلا باربادوس وتايلاند رئيسين للجنتين الأولى والثانية المُشكّلتين خلال جمعية المنظمة البحرية الدولية.

