ايران ترسل رسالة الى مجلس الامن حول دور امريكا للعدوان اسرائيلي على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ايراواني في الرسالة ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتفظ بحقها الكامل وغير القابل للترديد في المتابعة عن طريق جميع المسارات القانونية المتاحة لايجاد آلية الاستجابة وكذلك التعويض التام لجميع الخسائر والأضرار الناتجة عن هذا العمل الدولي الذي يحمل صفة المخالفة.

واضاف ايرواني في الرسالة التي وجهت الى الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي ان العمل العدواني الذي قام به الكيان الصهيوني وبالتنسيق مع الولايات المتحدة استهدف سيادة ووحدة اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية ويمثل انتهاكا صارخا للمادة 2 (4) من ميثاق الامم المتحدة.

واكد ان هذا العدوان يشمل الهجمات المتعمدة على المدنيين والممتلكات والاهداف المدنية، وهي الهجمات التي تمت في ضوء عدم الاكتراث السافر بالمبادئ الاساسية للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

وتابع سفير ومندوب ايران لدى المنظمة الدولية ان امريكا مكلفة العمل من اجل التعويض التام للخسائر الناتجة عن الانتهاكات المذكورة ضد ايران ومواطنيها بما في ذلك اي خسائر مادية ومعنوية. موضحا ان ذلك ووفقا للقانون الدولي يشتمل على الالتزام باعادة الوضع الى ما كان عليه سابقا وتعويض الاضرار الناجمة عنه.

وتابع انه هكذا اعترافات تتبعها مسؤولية جنائية فردية لكل من المسؤولين والاشخاص بالولايات المتحدة ممن شاركوا في الانتهاك السافر للقانون الدولي الانساني بما في ذلك ارتكاب "جريمة العدوان".

واشار ايرواني الى الرسالة التي وجهها وزير الخارجية الايراني بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 حول التصريحات العلنية للرئيس الامريكي واقر فيها بدور واشنطن المحوري في العمل العدواني للكيان الصهيوني ضد ايران وقال انه يلفت نظر اعضاء مجلس الامن الى الاعتراف الرسمي الاخر للولايات المتحدة والذي يؤكد ضلوعها المباشر مع الكيان الصهيوني في العدوان المسلح وغير القانوني على الجمهورية الاسلامية الايرانية في حزيران/يونيو 2025.

واضاف ان القوة الجوية الامريكية اكدت في بيانها الصحفي بتاريخ 25 نوفمبر 2025 وللمرة الاولى وبصورة علنية مشاركتها المباشرة في الهجمات ضد المنشآت النووية الايرانية السلمية بالكامل والخاضعة لاتفاقات الضمانات في فردو ونطنز واصفهان.

ومضى يقول ان هكذا اعلان صريح بالتلازم مع التصريحات الاخيرة للرئيس الامريكي في 6 نوفمبر 2025 يؤكد اكثر فاكثر الدعم المباشر الذي قدمته الولايات المتحدة للكيان الصهيوني. التصريحات التي اكد فيها دونالد ترامب بصراحة مسؤولية ودور امريكا المحوري في الاجراء العدواني للكيان الصهيوني ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واستطرد سفير ومندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة يقول انه نظرا الى اقرار امريكا ذاتها بدورها ومسؤوليتها في اقتراف هذه الافعال الدولية المتسمة بالمخالفة، فان مجلس الامن الدولي والمجموعة الواسعة لآليات الامم المتحدة لا يمكن لها ان تلوذ بالصمت ازائها.

واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تكرر مرة اخرى مطالبتها للامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن ليتخذا وفقا لمسؤوليتهما في حفظ السلام والامن الدوليين، الاجراءات اللازمة لضمان استجابة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني تجاه هكذا فظاعات وانتهاكات صارخة، وتقديم مسبيي هذه الجرائم الى العدالة.

