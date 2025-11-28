نقل رسالتين من وزير الخارجية الإيراني إلى وزيري خارجية النيجر ومالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكّد أكبر خسروي‌نژاد، مساعد وزير الخارجية ومدير دائرة إفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية، بصفته المبعوث الخاص لوزير الخارجية، خلال لقائه المنفصل مع باكاري ياو سانغاري وزير خارجية النيجر وعبدالله ديوب وزير خارجية مالي، تسليم رسائل الصداقة والدعوة الصادرة عن وزير الخارجية الإيراني إليهما.

وخلال لقائه وزير خارجية النيجر، أعرب خسروي‌نژاد عن تقديره لموقف النيجر الشجاع وتصويتها السلبي على مشروع القرار المناهض لإيران الذي قدّمته بعض الدول الأوروبية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفًا هذا الموقف بأنه يعكس سياسة مبدئية ومناهضة للاستعمار لدى حكومة جمهورية النيجر.

كما شدّد على السياسة الثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في توسيع العلاقات الشاملة مع هذا البلد الصديق في غرب إفريقيا.

وفي لقاء آخر، سلّم المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيراني رسالة الدعوة الموجهة من وزير الخارجية إلى نظيره في جمهورية مالي، مؤكدًا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير العلاقات الودية الشاملة وتعزيز المبادلات الاقتصادية مع هذا البلد الإفريقي.

يُذكر أن لقاء المبعوث الخاص للسيد عباس عراقجي مع وزيري خارجية النيجر ومالي قد عُقدت في مدينة واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، نظرًا لتزامن وجودهما في هذه المدينة.

/انتهى/