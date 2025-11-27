عنايتى: فرض تدابير قسرية على القطاع الصناعي الإيراني يُعطِّل التعاون الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد علي رضا عنايتي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الرياض، ممثلًا لإيران، في الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، دعم إيران الكامل لبيان مجموعة الـ 77 والصين، وكذلك بيان مجموعة الدول المتشابهة في الرأي بشأن إدانة الإجراءات القسرية الأحادية الجانب على الدول الأعضاء في يونيدو.

ووصف السفير الإيراني هجوم الكيان الصهيوني، بالتواطؤ مع الولايات المتحدة، على الشعب الإيراني والبنية التحتية الصناعية بأنه عمل عدواني، وقال: لقد أدى هذا العمل إلى مقتل وجرح آلاف الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال والعلماء وموظفو القطاع الصناعي الإيراني، ويجب محاسبة المعتدين على جرائمهم.

في معرض إشارته إلى فرض تدابير قسرية أحادية الجانب على القطاع الصناعي الإيراني، أكد عنايتي أن هذه التدابير وآثارها العابرة للحدود تُعيق التعاون الدولي والتعددية، وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ومهمة يونيدو.

وفي الختام، أكد الممثل الإيراني على دعم إيران المستمر لأنشطة يونيدو في تحقيق أهدافها في إطار التنمية الصناعية المستدامة.

ان يونيدو، أو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ومقرها في فيينا، النمسا. ويتمثل الهدف الرئيسي للمنظمة في تعزيز وتسريع التنمية الصناعية في البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية. كما يتمثل هدف يونيدو الآخر في تطوير العلاقات الصناعية الدولية للمساهمة في النمو والازدهار الاقتصادي العالمي.

/انتهى/