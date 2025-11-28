الكهرباء العراقية: تسلّمنا إشعاراً من إيران بتوقف صادرات الغاز لفترة قليلة

وأفادن وكالة مهر للأنباء، انه أوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى العبادي وفقاً لبيان صادر عن الوزارة أن "الجانب الإيِراني أرسل برقية إشعار لوزارة الكهرباء بتوقف ضخ الغاز بشكل كامل، ولمدة أسبوع؛ بسبب أعمال الصيانة على الأنابيب الناقلة للغاز تجريها حالياً الجمهورية الإسلامية الإيرانية داخل أراضيها".

ولفت إلى أن "توقف ضخ الغاز مرّ عليه ثلاثة أيام، وستتم المباشرة بالضخّ من جديد بعد مرور أربعة أيام بعد إكمال الصيانة".

وأضاف، أن "وزارة الكهرباء لجأت إلى الوقود البديل المحلي بالتنسيق مع وزارة النفط لتجهيز محطات الكهرباء"، مبيناً أن "الإنتاج تحت السيطرة ولا تزال المحطات عاملة رغم تأثر البعض منها بنقص الغاز" .

وكالة المعلومة للأنباء