ارتفاع مشتريات الصين من النفط الإيراني مع إصدار حصص استيراد جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها استلمت عدة مصافي في مقاطعة شاندونغ النفط الخام من مستودعات جمركية في الموانئ والمصافي هذا الأسبوع. وأوضحوا أن جزءًا كبيرًا من النفط تم شراؤه قبل فرض الحصص الجديدة.

وتُعد مصافي التكرير الخاصة في الصين، المعروفة باسم "أباريق الشاي"، من كبار عملاء النفط الخام الإيراني والروسي، لكنها اضطرت إلى خفض مشترياتها في الربع الأخير من العام مع نفاد الحصص وتراجع العقوبات. وتُطبق بكين نظام حصص يتحكم في كمية النفط التي يمكن لمصافي التكرير الخاصة استيرادها.

ومع ذلك، من المرجح أن يظل الطلب الإجمالي من "أباريق الشاي" ضعيفًا حتى نهاية العام، وفقًا لشركة فيرتيكسا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف هوامش التكرير.

عادةً ما يُقدم المسؤولون الصينيون توجيهات بشأن الحصة السنوية الإجمالية، لكنهم لا يُقدمون تفاصيل عن الحصص الصادرة على مدار العام، والتي تُشكل الإجمالي الفعلي. ويقول المحللون إن حوالي 20 مصفاة مستقلة استلمت ما بين 7 ملايين و8 ملايين طن من حصة الاستيراد في الجولة الأخيرة.

أفادت بيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ أن ناقلتين عملاقتين تحملان نفطًا إيرانيًا، كانتا قبالة سواحل الصين، قد أفرغتا حمولتهما في موانئ صينية منفصلة هذا الأسبوع.

وقال متعاملون إن بعض خام إيران الخفيف عُرض بخصم يتراوح بين 8 و9 دولارات للبرميل على خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال هذا الأسبوع، مُقارنةً بخصم بلغ حوالي 4 دولارات في أغسطس.

ووفقًا لبلومبرغ، استنفدت العديد من المصافي الصينية حصصها بشكل أسرع من المعتاد هذا العام بسبب تشديد الأنظمة الضريبية على المواد الخام البديلة مثل زيت الوقود. ومنذ عام 2024، كانت هذه المصافي تتلقى حصصًا سنوية مُسبقًا للمساعدة في التخطيط، لكن النظام غالبًا ما يُسبب لها نقصًا في التمويل قبل نهاية العام بكثير.

