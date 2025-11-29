ممثل إيران في بطولة آسيا للشطرنج للناشئين یفوز بميداليتين ذهبيتين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها استمرت بطولة آسيا للشطرنج للناشئين بخمس ميداليات ذهبية مميزة لممثلي إيران. وفي هذه المباريات، فاز كياشا محبوبي وباراد أحمدي بالميداليات الذهبية.



في نهاية البطولة، احتل المنتخب الإيراني المركز الرابع في جدول الميداليات بميداليتين ذهبيتين وأربع برونزيات. أما الهند، التي تُعتبر عادةً من أبرز الدول في الشطرنج في آسيا، فقد تأخرت بمركزين عن إيران في هذه الفترة.



كما فازت إيران بالمركزين الأول والثاني في فئتي الفتيان تحت 8 سنوات والفتيات تحت 18 سنة.



وفي الجولة الثامنة من منافسات بطولة آسيا السابعة والعشرين للشطرنج للناشئين المقامة في تايلاند، تغلب 12 لاعباً إيرانياً على منافسيهم امس الجمعة.



وفاز في هذه الجولة مهديار جان براري، ومهيار حسيني، وأيهان رهبر، ورادمين رضابور، وباراد أحمدي، ومهديس أسدي كلام، وطه كلشني، وسارينا كوثري، وثناء شادانبور، وزهرا بروين، وستايش كريمي، وصبا كارجري.

/انتهى/