صحيفة إسرائيلية: لم تبدأ الحكومة بعد أي اعمار لأنقاض الهجمات الصاروخية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء جاء في التقرير: بعد أشهر من انتهاء الحرب، لم تبدأ الحكومة بعد أي عمليات إعادة إعمار أو ترميم رسمية، ولا تزال مئات العائلات عالقة.

في حين تستمر الصراعات السياسية بين الأحزاب الإسرائيلية لبدء إعادة الإعمار، لا يزال مئات الصهاينة الذين دُمرت منازلهم أو تضررت بشدة يعيشون في ملاجئ أو وحدات سكنية مؤقتة أو مساكن طارئة. ويواجهون ارتفاعًا في تكاليف الإيجار وعدم يقين بشأن توقيت إعادة الإعمار، بينما لا يزال أكبر برنامج إعادة إعمار في إسرائيل بعد الحرب متوقفًا خلف أبواب مغلقة في الكنيست.

