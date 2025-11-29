  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
٢٩‏/١١‏/٢٠٢٥، ٣:٢٠ م

صحيفة إسرائيلية: لم تبدأ الحكومة بعد أي اعمار لأنقاض الهجمات الصاروخية الإيرانية

صحيفة إسرائيلية: لم تبدأ الحكومة بعد أي اعمار لأنقاض الهجمات الصاروخية الإيرانية

أفادت صحيفة هآرتس أن المباني التي دُمرت في الهجمات الصاروخية الإيرانية لم تُعاد إعمارها بسبب مشاكل مالية وتحديات قانونية وخلافات داخلية في مجلس الوزراء الإسرائيلي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء جاء في التقرير: بعد أشهر من انتهاء الحرب، لم تبدأ الحكومة بعد أي عمليات إعادة إعمار أو ترميم رسمية، ولا تزال مئات العائلات عالقة.

في حين تستمر الصراعات السياسية بين الأحزاب الإسرائيلية لبدء إعادة الإعمار، لا يزال مئات الصهاينة الذين دُمرت منازلهم أو تضررت بشدة يعيشون في ملاجئ أو وحدات سكنية مؤقتة أو مساكن طارئة. ويواجهون ارتفاعًا في تكاليف الإيجار وعدم يقين بشأن توقيت إعادة الإعمار، بينما لا يزال أكبر برنامج إعادة إعمار في إسرائيل بعد الحرب متوقفًا خلف أبواب مغلقة في الكنيست.

/انتهى/

رمز الخبر 1965553

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات