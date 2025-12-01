  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠١‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٩ م

سوريا: توغلان جديدان للاحتلال في ريف القنيطرة وإقامة حاجز عسكري

توغّلت دوريتان تابعتان للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وسط استمرار الاعتداءات على السيادة السورية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفق مصادر محلية، دخلت إحدى الدوريات الإسرائيلية طريق جباتا - عين البيضة في ريف القنيطرة الشمالي، حيث أقامت حاجزاً عسكرياً. كما شهدت قرية صيدا الحانوت في الريف الجنوبي توغلاً مماثلاً لدورية أخرى تابعة للاحتلال.

وقبل أيام، تصدّت مجموعة من الشبّان السوريين واشتبكت مع قوّة إسرائيلية حاولت التوغّل في بيت جن بريف دمشق الغربي، جنوبي سوريا، ما أدّى إلى استشهاد 20 مواطناً سورياً من بينهم أطفال ونساء وإصابة 13 جندياً إسرائيلياً على الأقل.

يُشار إلى أنّ "إسرائيل" احتلّت مناطق واسعة في جنوبي سوريا منذ سقوط النظام السابق، وتتوغل بشكل شبه يومي في عدة مناطق.

