حزب الله: ندين اعتداءات إسرائيل على سوريا 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أدانت حركة المقاومة الإسلامية اللبنانية في بيانها اعتداءات الكيان الصهيوني على سوريا، مشددة على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي هذا البلد.

وجاء في البيان: "استمرار الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني في الأراضي السورية، من احتلال المزيد من الأراضي في مرتفعات الجولان إلى استهداف وإضعاف القدرات الدفاعية السورية، يمثل عدوانًا سافرًا وانتهاكًا فاضحًا لسيادة الدولة والشعب السوري، ويزيد من زعزعة استقرار هذا البلد الشقيق".

وأضاف البيان: "هذا الاحتلال العدواني للأراضي السورية يأتي بالتزامن مع الاعتداءات المتواصلة للجيش الصهيوني على لبنان، وكذلك اعتداءاته اليومية على غزة، مما يضع الشعوب في مواجهة خطر وشيك يؤكد وحدة مصيرها وضرورة التصدي لهذا العدوان".

ونقلت قناة "الميادين" عن حزب الله تحذيره من "عواقب استمرار هذه الاعتداءات"، مشيرة إلى دعوته المجتمع الدولي، وخصوصًا العالمين العربي والإسلامي، إلى اتخاذ مواقف صارمة ضد هذه الجرائم والضغط سياسيًا وقانونيًا لوقف هذه الهجمات المتكررة.

وشدد حزب الله على أن "جميع التبريرات التي يقدمها العدو هي ادعاءات باطلة، وأن محاولات السيطرة على أراضٍ جديدة في سوريا لن تمنح أي شرعية، بل تبقى مجرد احتلال مستمر منذ عام 1967 في منطقة الجولان".

وفي ختام البيان، أكد حزب الله على "دعم سوريا وشعبها"، داعيًا إلى الحفاظ على "وحدة الأرض والشعب السوري".

وفي وقت سابق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن القوات الجوية التابعة للكيان الصهيوني كثفت عملياتها في سوريا لتدمير ما تبقى من معدات الجيش السوري، بعد إسقاط حكومة بشار الأسد على يد المتمردين والجماعات المسلحة.

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