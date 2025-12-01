صاحب السعادة البابا ليو أنت قادر کالمسيح، على تحقيق أعظم معجزة سلام في القرن الحادي والعشرين!

وكالة مهر للأنباء: مع تحياتي وتواضعي، وتحية لك يا خليفة المسيح العظيم. أتمنى، في هذا القرن المليء بالحروب والقتل، وتجاهل الشباب للروحانيات، أن تغتنم هذه الفرصة التاريخية لرحلتك الشجاعة إلى لبنان، لنركع جميعًا، مسلمين ومسيحيين ويهودًا، بل وكفارًا، أمام تصرفك الإنساني كخليفة للمسيح العظيم المحب للسلام. يكفي أن نواصل الحديث من خلال المسيح عمليًا، إلى جانب التجمعات الضخمة في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، وفي أماكن أخرى، لنؤمن جميعًا، متدينين وغير متدينين، إيمانًا حقيقيًا بوجود المعجزات، حتى في عصرنا هذا.

كما تؤمنون يقينًا بالكتاب المقدس، بأن المسيح العظيم القدوس، لأجل إيمان أهل زمانه، أحيى الموتى وشفى العميان، وبهذه الطريقة التي كانت من أجل اعتناق الناس إلهه، كان مستعدًا حتى للتضحية بحياته، ووفقًا لمعتقدكم المسيحي، أن يُصلب ويذوق ألم المسامير الحديدية، يمكنكم أنتم أيضًا أن تصنعوا معجزتكم اليوم. لقد أسفرت هذه التجربة بالفعل عن نتيجة إنسانية وإعجازية للغاية في لبنان.

في عام ١٩٧٥، خلال الحرب الأهلية اللبنانية بين مختلف الجماعات الإسلامية والمسيحية والشيوعية والفلسطينية، أعلن رجل دين شيعي يُدعى الإمام موسى الصدر اعتصامًا وإضرابًا عن الطعام في ساحة المعركة في مسجد الصفا ببيروت، وقال إنه لن يغادر هذا المسجد حتى تنتهي أعمال القتل والحرب بين هذه الجماعات ويُعلن وقف إطلاق نار حقيقي. في بداية عمله، نطق بمثل هذه العبارات التي كان العالم أجمع يتوقع سماعها والعمل بها أكثر من كلماتكم في بيانات الفاتيكان الصحفية خلال هذه الحرب التي استمرت أكثر من عامين. طوال أمس والليلة الماضية، كنت أسمع شكاوى الرجال وصراخ الأيتام والأرامل. ورغم جهودي الحثيثة وما نمت لحظة، لم يتوقف القصف، وتفاقم الوضع. كانت الساعة الثانية ظهرًا عندما قررتُ الجلوس والصوم. ليس معي إلا كتاب الله وقليل من الماء، وسأبقى هنا حتى أستشهد أو تعود البلاد إلى طبيعتها. ودّعتُ أمي وزوجتي وأولادي، وجئتُ إلى هنا للصلاة والدعاء لله أن يحفظ الوطن. وهكذا أوقف الجميع الحرب تكريمًا له. وأنا متأكد أنكم أيضًا مستعدون لاستخدام شرفكم لإنقاذ الأبرياء. عندما تطأ أقدامكم لبنان، لا تغادروا حتى تتوقف الحرب والجرائم ضد هذا الوطن حقًا. قبل ألفي عام، كانت معجزة المسيح إحياء الموتى ومنح البصر للمكفوفين، ومعجزتكم في القرن الحادي والعشرين يمكن أن تكون أكثر حداثة وصدمة لواقع شعوب العالم، وهي منع قتل الأحياء وإعاقة الأطفال والنساء في لبنان. أقترح عليك، إن كنت تنوي تعزيز الإيمان بوجود الله ورسوله المسيح، أن تصرف النظر عن العيش لبضعة أشهر في قصر الفاتيكان الفخم، وأن تُثبت لنا جميعًا، مسلمين ويهودًا وملحدين، بل وحتى مسيحيين قليلي الإيمان، أن معجزات المسيح من أجل السلام ممكنة حتى في القرن الحادي والعشرين.

وإلا، فسأتبع نفس منطق صديقي الحاخام فيل بنتيلو المصلح اليهودي الامركي في نقاشه مع الملحدين، الذي قال: "لا أؤمن بذلك الإله الخاطئ الذي تحاربونه في عقولكم ولا تؤمنون به. الآن، قد أوكل إليكم إله المسيح في هذه الرحلة نفس القوة التي أوكلها المسيح إلى الحواري الصالح بطرس.

"على هذه الصخرة سأبني كنيستي، ولن تتمكن قوى الجحيم من تدميرها أبدًا. أعطيك (يا بطرس) مفاتيح ملكوت الله، حتى يُفتح لك كل باب تفتحه على الأرض في السماء، ويُغلق لك كل باب تغلقه على الأرض في السماء."

صاحب السعادة البابا ليو؛

سمعت شعوب العالم الكثير من الكلام عن الإيمان من داعش باسم الإسلام، ونتنياهو باسم اليهودية، وترامب باسم المسيحية. ولكن، بغض النظر عن أي معتقد أو دين أو طائفة، فإننا جميعًا في العالم اليوم نتطلع إلى تعزيز إيماننا بمعجزتك العملية في لبنان.

يمكنكم بالتأكيد إعادة الإيمان الحقيقي وروح المسيح المحبة للسلام إلينا في العالم بأفعالكم.

أعتذر عن صراحة وجرأة هذا الطلب (ممثل عن جميع محبي السلام في العالم، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الانتماء السياسي).

"د. حبيب أحمد زاده"