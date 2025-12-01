إيران وتايلاند توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن وضع برنامج مشترك للتعاون العلمي والتعليمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء التقى رئيس مركز التعاون العلمي الدولي "فرهاد يزدان دوست" الممثل الخاص لوزارة الخارجية التايلاندية والوفد المرافق له لبحث توسيع التعاون العلمي والتكنولوجي والتعليمي بين البلدين.

وعقد هذا الاجتماع بناء على طلب الجانب التايلاندي وبهدف تحديد قدرات التعاون الجديدة، وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن وضع برنامج مشترك للتعاون العلمي والتعليمي لمدة تتراوح بين أربع وخمس سنوات - في شكل "خارطة طريق للتعاون بين إيران وتايلاند" .

ورحب "يزدان دوست" في هذا الاجتماع بهذا المقترح، وأعلن استعداد إيران لبدء العملية المشتركة لصياغة خارطة الطريق هذه.

وأشار رئيس مركز التعاون العلمي الدولي إلى قدرات التعاون من مسار اليونسكو ورابطة دول جنوب شرق آسيا والمؤسسات الدولية الأخرى، وسلط الضوء على أهمية التفاعل بين البلدين في إطار رابطة دول حافة المحيط الهندي (IORA).

ولفت إلى دور المركز الإقليمي لنقل العلوم والتكنولوجيا (RCSTT) الواقع في إيران، وتعاون تايلاند معه، واقترح تعزيز الأنشطة المشتركة، وهو ما رحب به الممثل الخاص لوزارة الخارجية التايلاندية.

ونقل "يزدان دوست" رسالة تعزية وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيراني، بمناسبة وفاة الملكة سيريكيت، وأعلن استعداد إيران لاستضافة وزير التعليم العالي والعلوم والبحث والابتكار في تايلاند "سوداوان وانغسو باكيتكوسول".

من جانبه أشار الجانب التايلاندي خلال اللقاء إلى الخلفية التاريخية للعلاقات الثقافية، بما في ذلك وجود عائلات شيعية إيرانية في تايلاند ووجود قرية من أصل فارسي في هذا البلد، وأكد القدرات الثقافية المشتركة لتعزيز التعاون.

وأعرب الجانب التايلاندي عن رغبته في زيارة المركز الإقليمي لنقل العلوم والتكنولوجيا في زيارته المستقبلية.

وإن القضايا المتعلقة بالطلاب التايلانديين، وخاصة الطلاب المسلمين، کانت من المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها في الاجتماع.

ويدرس حوالي 6 آلاف طالب تايلاندي مسلم في الخارج، و100 منهم يدرسون في إيران، وخاصة في مدينة قم وفقًا لمعلومات قدمها السفير التايلاندي.

