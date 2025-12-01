الأدميرال سياري: فرقاطة جماران رمز للاكتفاء الذاتي الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الأدميرال سياري أدلى بهذه التصريحات خلال الدورة الرابعة والعشرين لمعارف الحرب التي أقيمت في جامعة العلوم والتقنيات الجوية الشهيد ستاري، مشيراً إلى أهمية الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات العسكرية، مؤكداً أن دروس تصنيع المعدات والاكتفاء الذاتي تم تبليغها لأول مرة من قبل الإمام الخميني (رض) أثناء الحرب العراقية الإيرانية.



وأشار الأدميرال سياري إلى الإنجازات العسكرية لإيران قائلاً: "تمكنا من تصميم وإنتاج أول فرقاطة إيرانية باسم جماران، والتي تمثل رمزاً للاكتفاء الذاتي والتقدم الصناعي للبلاد".



كما أشار إلى تصريح قائد الثورة الإسلامية خلال حفل تخرج عام 2009 في الجامعة البحرية نوشهر، حيث قال إن البحرية يجب أن تُنظر إليها كقوة استراتيجية، مؤكداً بذلك أهمية البحرية في تأمين الأمن الوطني والدفاع عن الحدود الإيرانية.



وأضاف الأدميرال سياري أن هيئة معارف الحرب أُنشئت بمبادرة من الشهيد الفريق صياد شيرازي وبموافقة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن الدورات تُقام بشكل نظري وعملي، حيث يُرسل الطلاب بعد إتمام الدورة النظرية إلى مناطق العمليات خلال حرب الدفاع المقدس، ليطلعوا على العمليات والبطولات التي جرت في تلك الفترة.



وأوضح أن الطلاب في هذه الدورات يتعرفون على الأحداث التي وقعت في الغرب والجنوب الإيراني وفي عمليات مثل فتح المبين، بيت المقدس، طريق القدس، المرواريد وغيرها، ويتعرفون على القيادات والوحدات المشاركة في تلك العمليات.



وأكد الأدميرال سياري أن دورة هيئة معارف الحرب الشهيد صياد شيرازي تنقل ثقافة وقيم دفاع مقدس إلى الجيل الجديد، مشدداً على قيمة هذه الجلسات وأهمية استفادة الطلاب من خبرات الأساتذة والمخضرمين في تلك الحقبة.



