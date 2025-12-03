  1. إيران
مناورات بحرية للحرس الثوري الاسلامي في الخليج الفارسي

أعلنت بحرية الحرس الثوري الإسلامي عن إجراء مناورات بحرية باسم الشهيد محمد ناظري في الخليج الفارسي.

وأفادت كالة مهر للأنباء، أنها أعلنت إدارة العلاقات العامة في بحرية الحرس الثوري الإسلامي ستُجرى مناورات بحرية للحرس الثوري باسم الشهيد محمد ناظري في الخليج الفارسي والجزر الثلاث ومضيق هرمز وبحر عُمان ابتداءً من الغد ولمدة يومين.

