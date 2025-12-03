مناورات بحرية للحرس الثوري الاسلامي في الخليج الفارسي

وأفادت كالة مهر للأنباء، أنها أعلنت إدارة العلاقات العامة في بحرية الحرس الثوري الإسلامي ستُجرى مناورات بحرية للحرس الثوري باسم الشهيد محمد ناظري في الخليج الفارسي والجزر الثلاث ومضيق هرمز وبحر عُمان ابتداءً من الغد ولمدة يومين.

/انتهى/