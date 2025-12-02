الذهب يتراجع متأثراً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وجني الأرباح على الأسعار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 4218.71 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 06:21 بتوقيت غرينتش.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم كانون الأول/ديسمبر، 0.6 % إلى 4250.70 دولار.

ولم يعلق رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، في خطاب ألقاه في جامعة ستانفورد، في وقت متأخر من أمس الاثنين، على الاقتصاد أو السياسة النقدية.

وتُظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" أن الأسواق تتوقع بنسبة 88 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في كانون الأول/ديسمبر.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، قبل يومين، إنه سيكون سعيداً بتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي إذا وقع الاختيار عليه.

ويميل الذهب، الذي لا يدر عائداً، إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.3 % إلى 57.24 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.9 % إلى 1643.10 دولار، وهبط البلاديوم 0.4 % إلى 1419.50 دولار.

/انتهى/