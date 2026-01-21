الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً للمرة الأولى في تاريخه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزاً حاجز 4800 دولار، اليوم الأربعاء، ⁠مدعوماً بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وتراجع الدولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعدما تبادلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي التهديدات باتخاذ إجراءات بسبب محاولة الرئيس دونالد ترامب الاستيلاء على غرينلاند.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 4818.03 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسياً بلغ 4836.24 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 1% إلى 4813.50 دولاراً للأوقية.

