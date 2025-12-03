قائد حرس الحدود الايراني : كفاءة عمليات حرس الحدود تتضاعفت بشكل كبير باستخدام المعدات الذكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح العميد أحمد علي كودرزي، قائد حرس الحدود، على هامش افتتاح مشاريع على حدود محافظة خراسان الشمالية: "تمتّعت حدود البلاد الطويلة باستقرار وأمن مستدام بفضل آليات إنفاذ القانون الجديدة وتعزيز هيكل حرس الحدود".

وقال: إن تحسين القدرة العملياتية للقوات والتدريب الذي تحول إلى مهارات من خلال الممارسة لعب دورًا مهمًا في هذا الوضع.

وأكد قائد حرس الحدود، أن دعم الحكومة وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية وقائد الشرطة بتوفير معدات جديدة قد عزز إغلاق الحدود، قائلاً: "لقد ضاعفت المعدات الجديدة، بما في ذلك أنظمة المراقبة الذكية الإلكترونية والبصرية والطائرات المسيرة وغيرها، من قوة الكشف والسيطرة والإشراف على الحدود، والآن، بدعم من سكان الحدود الشجعان ومنظومة إنفاذ القانون في البلاد، نشهد أمنًا مستدامًا في الشريط الحدودي".

وقال: "إن التعاون بين حرس الحدود وقيادة إنفاذ القانون في المحافظة جعل هذه المحافظة من أكثر الحدود أمانًا في البلاد".

وفي إشارة إلى الحدود الممتدة لأكثر من 300 كيلومتر بين خراسان الشمالية وتركمانستان، قال قائد حرس الحدود : "لا توجد أي مشاكل أمنية خاصة على هذه الحدود، وتُعقد اجتماعات حدودية منتظمة مع الجانب الآخر لتعزيز المعاهدات والتعاون".

ووصف كودرزي الأمن في خراسان الشمالية بأنه في ازدياد، وقال: "قوات هذه المحافظة على أهبة الاستعداد العملياتي لدرجة أنها تُرسل إلى المحافظات الشمالية الغربية والغربية والجنوبية والجنوبية الشرقية كوحدات مساعدة".

