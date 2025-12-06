قطر: نحن في مرحلة مفصلية ولم يطبق الاتفاق بشأن غزة بالكامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي، إن جهود وقف إطلاق النار التي بذلت مطلوبة لمرحلتي الاستقرار وتأسيس دولة فلسطين، مضيفاً: "نحن في مرحلة مفصلية ولم يطبق الاتفاق بشأن غزة فيها بالكامل".

وتابع: "نتفاوض لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية في قطاع غزة".

وتواصل "إسرائيل" خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته مع حركة حماس، إذ ارتكبت حتى الخميس الماضي مئات الخروقات، وقتلت 366 فلسطينيا، وفق مصادر رسمية بالقطاع.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وبالإضافة إلى الضحايا ومعظمهم أطفال ونساء، تسببت "إسرائيل" بدمار هائل في غزة، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

