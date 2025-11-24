وزارة الخارجية الايرانية تخطط لرحلات دبلوماسية إلى آسيا وأفريقيا وأوروبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، في مقابلة صحفية، بأن الأنشطة الدبلوماسية لوزارة الخارجية لا تقتصر على الوزير نفسه، وقال: "في كثير من الأحيان، تُجرى الرحلات والأنشطة الدبلوماسية على مستوى النواب والمديرين العامين، وهو جزء من عملنا المهني".

وأضاف: "يستند تنفيذ الأنشطة الدبلوماسية إلى البرامج المدرجة على جدول أعمالنا، ويتم ذلك في ضوء الأحداث على الصعيد الدولي، وفي ضوء الاحتياجات التي تدركها وزارة الخارجية لتعزيز المصالح الوطنية للبلاد".

في إشارة إلى زيارة وزير الخارجية إلى عُمان للمشاركة في منتدى مسقط، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية عن هذا اللقاء قائلاً: "هذا اللقاء هو لقاء حواري بحضور عدد كبير من المسؤولين الإقليميين وغير الإقليميين. كما نعقد اجتماعًا ثنائيًا مع وزير خارجية عُمان خلال هذه الزيارة".

وأكد بقائي أن وزير الخارجية سيتوجه إلى لاهاي بعد حضور منتدى مسقط للمشاركة في الاجتماع السنوي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأضاف: "هذا الاجتماع مهم لنا بصفتنا أكبر ضحية للأسلحة الكيميائية في القرن العشرين".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "يجري التخطيط لزيارتين أو ثلاث زيارات أخرى إلى أوروبا، وسيتم الإعلان عنها في حال تأكيدها".

في جزء آخر من حديثه حول الأنشطة الدبلوماسية لنواب وزيري الخارجية، قال أيضًا: "على مستوى النواب، توجه السيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، إلى طاجيكستان للمشاركة في الجولة الثالثة من المشاورات الرسمية بين إيران وطاجيكستان". وقد زار الأسبوع الماضي قطر وباكستان في إطار المشاورات السياسية الدورية مع هاتين الدولتين. كما يتابع نائب وزيرنا للشؤون الاقتصادية هذا العمل بنشاط كبير؛ فقد زار الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا، وقبل ذلك، زار الصين في مجال الدبلوماسية الاقتصادية.

وأضاف بقائي: زار السيد غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية، أفغانستان والمملكة العربية السعودية خلال الأسبوعين الماضيين. وعلى مستوى الإدارات العامة، تتواصل علاقاتنا وتفاعلاتنا مع مختلف الدول. وسنواصل خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة مشاوراتنا واتصالاتنا مع المنطقة، في القوقاز وآسيا الوسطى، وكذلك فيما يتعلق بأفريقيا، ومن المرجح أن يكون هناك تبادل في هذين المجالين أيضًا.

