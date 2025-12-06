  1. إيران
٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١:٣٥ م

حي الشجاعية بغزة مُدمر بالكامل وسُوي بالأرض

أفاد مراسل الميادين أن حي الشجاعية دُمر بالكامل وسُوي بالأرض، وقام جيش الاحتلال بهدم كل مبنى بقي سليمًا بالقنابل والجرافات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قالت مصادر محلية أيضًا أن دوي الانفجارات العنيفة لم يتوقف لحظة في أرجاء حي الشجاعية منذ الليلة الماضية. وكان دوي هذه الانفجارات قويًا لدرجة أنه سُمع في القدس المحتلة، وفقًا لصحيفة معاريف العبرية.

