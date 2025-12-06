حي الشجاعية بغزة مُدمر بالكامل وسُوي بالأرض

وأفادت وكالة مهر للأنباء قالت مصادر محلية أيضًا أن دوي الانفجارات العنيفة لم يتوقف لحظة في أرجاء حي الشجاعية منذ الليلة الماضية. وكان دوي هذه الانفجارات قويًا لدرجة أنه سُمع في القدس المحتلة، وفقًا لصحيفة معاريف العبرية.

/انتهى/