عملية لمقاتلي سرايا القدس ضد جنود الاحتلال في حي الشجاعية بغزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الميادين، أن سرايا القدس اعلنت عن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة في حي الشجاعية بغزة.

أعلنت سرايا القدس أن مجموعة من مقاتليها نجحت في تفجير قنبلة من نوع GBU-39.B من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي في طريق مركبة عسكرية إسرائيلية على شارع المنطار بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

يشار إلى أن "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، كانت أصدرت في وقت سابق بياناً أعلنت فيه أن مقاتليها استهدفوا رتلا عسكريا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "القرارة" شمال شرق خانيونس.

وقال البيان إن مقاتلي سرايا القدس أبلغوا بعد عودتهم من مناطق الاشتباك عن انفجار حقل ألغام مكون من براميل متفجرة، وأعلنوا أن هذه القنابل زرعت مسبقا في طريق رتل عسكري إسرائيلي متقدم في منطقة أبو هداف شمال شرق خانيونس.

وأعلنت سرايا القدس أنها شهدت هبوط طائرة مروحية في مكان الانفجار، كانت قد أرسلت لنقل القتلى والجرحى.

/انتهى/