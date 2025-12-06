العميد واحدي: خطونا خطواتٍ عظيمة في مجال العلوم والتكنولوجيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد العميد واحدي على أهمية تعزيز المعرفة العلمية للطلاب، قائلاً: يجب أن يتمتع ضباط القوات الجوية بجناحين: الالتزام والخبرة، وأن يكون التواصل البناء بين الأساتذة والطلاب عاملاً أساسياً في نموهم العلمي والأخلاقي. فالتواصل فعّال في العمل، ويجب أن نكون أصدقاءً للطلاب حتى يتمكنوا من مشاركة مشاكلهم معنا. الموارد البشرية هي رأس المال الأهم لأي مؤسسة، وأنتم أيها الطلاب ثروة هذا البلد؛ فاعرفوا قيمتكم.

وأكد قائد القوات الجوية على أهمية مواجهة حرب العدو الفكرية، قائلاً: يسعى عدو اليوم إلى تغيير تفكير شبابنا من خلال حربه الفكرية، وأن التربية، إلى جانب الأخلاق، تُشكل أساساً للتربية السليمة وترسيخ القيم الأخلاقية.

وأخيراً، أشار قائد القوات الجوية إلى دور سماحة القائد في نجاح أهداف النظام، قائلاً: إن دور القيادة في توجيه البلاد وتحقيق أهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان أحد أهم عوامل النجاح.

في إشارة إلى عدم فعالية العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني، قال العميد واحدي: "لقد باءت العقوبات المفروضة على إيران بالفشل، وقد استطاعت الأمة الإيرانية تحقيق تقدم كبير في المجالين العلمي والدفاعي بالاعتماد على قدراتها الداخلية".

