العميد واحدي: الصحفيون عيون المجتمع وصوت الشعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر العميد حميد واحدي رسالة اليوم الجمعة (8 أغسطس/آب) بمناسبة يوم الصحفي، جاء فيها: "يُذكرنا يوم 8 أغسطس/آب بالجهود المخلصة والمسؤولة للصحفيين الأحرار الذين رفعوا، بأقلامهم وكاميراتهم، راية قول الحقيقة والتوعية عاليةً".

وأضاف قائد القوات الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الرسالة: "لا شك أن دور الصحفيين في توضيح الحقائق، ونقل الأحداث بدقة وفي الوقت المناسب، بالإضافة إلى إبراز جهود وتضحيات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصةً كوادر القوات الجوية المخلصة والثورية والخبراء، لهو دورٌ لا يُضاهى وقيّم".

وأكد قائلاً: "الصحفيون هم عيون المجتمع وصوت الشعب. إن المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم تصاحبها صعوبات وقيود، وأحيانًا مخاطر، لكن الروح الجهادية والشعور بالواجب لدى هؤلاء الأعزاء جديرة بالثناء والتقدير".

وفي ختام كلمته، هنأ العميد واحدي جميع العاملين في هذا المجال بمناسبة يوم الصحفي، داعيًا الله عز وجل أن يمنّ عليهم بمزيد من التوفيق والصحة والثبات على طريق العدالة والتنوير لجميع الصحفيين في البلاد.

/انتهى/