العميد واحدي: قطعنا خطوات كبيرة في مجال العلم والتكنولوجيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن العميد واحدي أشار في كلمة خلال مراسم إحياء يوم الطالب والرحلة المستقلة الأولى لطلاب الطيران بجامعة الشهيد ستاري للعلوم والتكنولوجيا الجوية إلى أهمية تعزيز المعرفة العلمية لدى الطلاب، قائلاً: يجب أن يمتلك ضباط سلاح الجو جناحين هما الالتزام والتخصص، وأن التواصل البنّاء بين الأساتذة والطلاب يلعب دورًا مهمًا في نموهم العلمي والأخلاقي.

وأضاف: التواصل في العمل مؤثر، ويجب أن نكون قريبين من الطلاب ليتمكنوا من مشاركة مشكلاتهم معنا. فالموارد البشرية هي أعظم ثروة لأي منظمة، وأنتم أيها الطلاب ثروات هذا الوطن، فاعرفوا قدر أنفسكم.

وأكد على أهمية مواجهة الحرب المعرفية التي يشنها العدو، موضحًا: العدو اليوم يسعى من خلال الحرب المعرفية إلى تغيير تفكير شبابنا، والتعليم المصحوب بالأخلاق يمكن أن يمهد الطريق لتربية صحيحة وغرس الفضائل الأخلاقية.

وفي ختام حديثه، أشار قائد سلاح الجو إلى دور قائد الثورة الإسلامية في نجاح أهداف النظام الإسلامي، قائلاً: لعبت توجيهات قائد الثورة دورًا أساسيًا في قيادة البلاد وتحقيق أهداف النظام الإسلامي في إيران.

وشدد العميد واحدي على فشل العقوبات المفروضة على إيران، مؤكدًا: العقوبات لم تؤثر، وشعب إيران استطاع بالاعتماد على القدرات الداخلية أن يحقق خطوات كبيرة في المجالات العلمية والدفاعية.

كما أكد أن سلاح الجو قد قطع خطوات كبيرة في ميادين العلم والتكنولوجيا.

