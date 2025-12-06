الرئيس الايراني يعلن تدشين نقل مياه الخليج الفارسي إلى محافظة اصفهان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف الرئیس بزشکیان، اليوم السبت، خلال رعايته عبر جهاز الفيديو كونفرانس حفل تدشين المرحلة الأولى من المشروع في "مجمّع فولاذ مباركة" الصناعي : إنّ تنفيذ هذا المشروع سيضمن الحفاظ على الحصة البيئية للنهر وحقوق الأهالي المائية في المنطقة.

وتابع، أنّ "الجهود المتواصلة ليل نهار من قبل القائمين على هذا المشروع الوطني العملاق، أثمرت عن امكانية نقل مياه البحر من الخليج الفارسي إلى الهضبة الوسطى وإلى أصفهان".

وشدّد الرئيس الإيراني على، أنّ نقل مياه البحر إلى الهضبة الوسطى سيُقلّل بصورة كبيرة اعتماد الصناعات الكبرى في المنطقة على المياه الجوفية، وسيؤدي إلى وقف حصتها من مياه زاينده‌رود؛ الأمر الذي يحفظ بشكل ملحوظ الحقوق البيئية ومصالح السكان الواقعة أسفل مجرى النهر.

وأشار بزشکیان إلى أنّ القلق القائم بين المحافظات بشأن الموارد المائية مفهوم ومبرَّر، مؤكداً ضرورة معالجة هذا التحدّي الوطني من خلال التشاور واشراك جميع المحافظات، والافادة من اراء الخبراء والجامعيين.

كما اعرب رئيس الجمهورية عن تقديره للعاملين في هذا المشروع الضخم، متطلعا بان لا يشهد المستقبل توسّعاً غير متوازن في الصناعات كثيفة الاستهلاك للمياه في المنطقة، وأن تتّجه إدارة الموارد المائية نحو مزيد من الاستدامة.