مناورات صاروخية مشتركة بين الصين وروسيا تُستكمل على الأراضي الروسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنّ هذه التدريبات لا تستهدف أي طرف ثالث، ولا تأتي ردّاً على تطورات دولية معيّنة، بل تندرج في إطار التعاون العسكري القائم بين البلدين.

وكان الجانبان قد تبادلا، الشهر الماضي، وجهات النظر حول قضايا الدفاع الصاروخي والاستقرار الاستراتيجي، كما نفّذا تدريبات مدفعية ومضادّة للغواصات في بحر اليابان خلال شهر آب/أغسطس.

يُذكر أنّ روسيا والصين وقّعتا، قبيل بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا عام 2022، شراكة استراتيجية وُصِفت بأنّها "لا حدود لها"، وتعهدتا بمواصلة المناورات المشتركة لتعزيز التنسيق بين قواتهما المسلحة.

كما أعرب البلدان، في أكثر من مناسبة، عن قلقهما إزاء خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنشاء منظومة دفاع صاروخي أطلق عليها "القبة الذهبية"، إضافة إلى نيّته المعلَنة استئناف تجارب الأسلحة النووية بعد توقف دام أكثر من 3 عقود.

