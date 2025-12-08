استمرار الانتصارات العسكرية الروسية؛ إسقاط 171 طائرة مسيرة أوكرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن سبوتنيك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير القوات المسلحة الروسية بلدتين إضافيتين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة تشيرفوني في دونيتسك وبلدة نوفودانيلوفكا في منطقة زابوروجيا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية أيضًا إلى تدمير 171 طائرة مسيرة أوكرانية خلال اليوم والليلة الماضية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضًا عن مقتل 1275 جنديًا أوكرانيًا.

